'René van der Gijp krijgt forse boete voor afwezigheid bij Vandaag Inside'

René van der Gijp heeft een boete van 1500 euro gekregen omdat hij recent niet aanwezig was bij het programma Vandaag Inside Oranje. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Vandaag Inside Oranje was de afgelopen vier weken elke dag te zien. Van der Gijp zegt in de podcast dat hij blij is dat het erop zit. "Vier weken is lang", vertelt de oud-voetballer. "Het is gewoon normaal geworden om elke dag op tv te komen. Je moet zelfs betalen als je een keertje wegblijft voor degene die je vervangt."

Volgens Gijp wordt dit "van mijn salaris ingehouden". De analist vindt dat de boete "helemaal nergens over gaat". "Je wordt er weleens een beetje moe van allemaal. De tv-wereld is leuk, maar je moet er niet over nadenken, want dat schiet niet op."

Het is niet duidelijk of de boete voor één of twee gemiste uitzendingen geldt, Van der Gijp was onlangs namelijk twee keer afwezig. Ook is niet duidelijk of Talpa al eerder boetes aan Van der Gijp of een van de andere analisten heeft opgelegd.

Talpa Network heeft nog niet gereageerd op het verhaal.

