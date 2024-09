Einde VI dreigt na ruzie tijdens uitzending: ‘Dan stoppen we er toch mee?’

De gemoederen tussen Johan Derksen en René van der Gijp liepen maandagavond in Vandaag Inside hoog op na een discussie over het optreden van Douwe Bob in het programma De Oranjezondag. Waar Derksen het optreden prees, liet Van der Gijp weten dat hij het "helemaal niks" vond. De spanning liep al snel op, waardoor ook de toekomst van het programma ter discussie kwam te staan.

Presentator Wilfred Genee benadrukte tegenover Derksen dat het in het leven vooral moet gaan om wat je zelf leuk vindt. "Dan moet ik hier direct weg", antwoordde Derksen daarop resoluut, waarna hij beaamde dat hij Vandaag Inside een "kutprogramma" vindt. "Het is mijn programma niet, inhoudelijk", voegde hij toe toen hem werd gevraagd waarom hij het programma niet leuk vindt.

'Dan stoppen we er toch mee?'

"Ik vind de keuze van de onderwerpen af en toe zo stuitend." Als voorbeeld haalde hij een onderwerp aan over de directeur van het luxe Britse warenhuis Harrods, die jaren geleden een paar vrouwen in hun billen zou hebben geknepen. "En dan denk ik: jongens, heel Nederland staat in brand. Wees nou eens actueel. En dan roepen ze daar bij de eindredactie: dat is de leuke mix. Laat ik dat nou helemaal geen leuke mix vinden."

"Als jij er geen zin meer in hebt, dan moeten we ermee stoppen", reageerde Van der Gijp. "Als jij ermee wilt stoppen, dan stoppen we er toch mee?", zei Derksen, die aangaf vaak met tegenzin naar de studio te gaan. Hij gaf aan al meer dan een jaar geleden te hebben aangegeven het niet eens te zijn met de inhoudelijke keuzes. "Ik heb geen flikker te vertellen, op geen enkel gebied."

'Het is zo kinderachtig!'

"Maar heb jij niet in de gaten dat jij vorige week met Merel Ek een half uur over politiek hebt zitten praten?", vroeg Van der Gijp zich hardop af. "Wat wil je nou nog meer? Het is zo kinderachtig, man! Waar zijn we nou mee bezig met z’n allen? We zijn volwassen mensen", zei hij geagiteerd. "Je bent een kinderachtige, oude man aan het worden die graag aan het woord is", beet hij Derksen toe. "Doe niet zo moeilijk, man!"