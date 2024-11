Johan Derksen voegt daad bij woord en zit niet aan Vandaag Inside-tafel

Johan Derksen is dinsdagavond niet te zien in Vandaag Inside. De analist liep maandagavond een paar minuten na de start van de uitzending weg van tafel, waarna een hoop commotie ontstond.

Het was de hele dag nog onduidelijk of Derksen aan zou schuiven. Talpa liet dinsdagmiddag weten dat dat pas duidelijk zou worden tijdens de uitzending. "Zoals we inmiddels van het programma gewend zijn, wordt er ongetwijfeld vanavond aan tafel verder over gesproken. Of Johan aanschuift, zal dan ook duidelijk worden", aldus Talpa.

Derksen vertrok maandag na een woordenwisseling met collega Wilfred Genee, zoals op bovenstaande video te zien is. "Ik vind je een geweldige flapdrol", zei Derksen tegen Genee. "Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij."