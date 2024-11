Talpa reageert op weglopen Johan Derksen, aanwezigheid dinsdag nog onzeker

Talpa wil niet zeggen of Johan Derksen dinsdagavond weer gewoon bij Vandaag Inside te zien is. De analist liep maandag een paar minuten na de start van de uitzending weg van tafel.

"Wilfred en Johan hebben gisteren inderdaad openlijk onenigheid gehad", laat Talpa weten. "Zoals we inmiddels van het programma gewend zijn, wordt er ongetwijfeld vanavond aan tafel verder over gesproken. Of Johan aanschuift, zal dan ook duidelijk worden."

Derksen vertrok maandag na een woordenwisseling met collega Wilfred Genee. "Ik vind je een geweldige flapdrol", zei Derksen tegen Genee. "Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij."

1:05 Wilfred Genee over weglopen Johan Derksen uit VI: 'Heb ik het nou gedroomd?'

Ruzie

Het was niet de eerste keer dat Derksen de talkshowtafel verliet of dat er ruzie tijdens het liveprogramma ontstond. Vorige week kregen Derksen en Genee al ruzie omdat laatstgenoemde volgens Derksen zijn eigen single te veel zou promoten.

Derksen en René van der Gijp hadden kort daarvoor ruzie omdat Derksen Vandaag Inside "een kutprogramma" noemde.

Zorgen om voortbestaan

Gasten van Vandaag Inside maken zich ernstige zorgen om het voortbestaan van de talkshow op SBS6 nu boegbeeld Johan Derksen maandagavond live op zender is weggelopen.

Vaste gast Raymond Mens zegt te vrezen voor het einde van het programma en Tom Coronel zag maandagavond alles gebeuren achter de schermen. "Er was al spanning, de hele avond al."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP