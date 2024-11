Gasten Vandaag Inside 'voelden spanning' en maken zich zorgen: 'Dit kan einde zijn'

Gasten van Vandaag Inside maken zich ernstige zorgen om het voortbestaan van de talkshow op SBS6 nu boegbeeld Johan Derksen maandagavond live op zender is weggelopen. Vaste gast Raymond Mens zegt te vrezen voor het einde van het programma en Tom Coronel zag maandagavond alles gebeuren achter de schermen. "Er was al spanning, de hele avond al."

Eerder dinsdagochtend reageerde Wilfred Genee ook op het incident tegenover Radio 538. "Ik vind het jammer, ik snap ook niet waarom 'ie wegging", vertelt hij in bovenstaande video.

Raymond Mens vertelt dinsdagochtend in de Radio 10 Ochtendshow dat hij dinsdagavond te gast is in het programma. Maar hij vraagt zich af of het nog wel doorgaat. "Ik mag hopen dat het doorgaat, want ik heb alles ervoor afgezegd", vertelt hij. Hij denkt echter dat het wel eens klaar kan zijn met de talkshow. "Toen Johan wegliep dacht ik voor het eerst in al die tijd van ruzies en confrontaties: oeh, dit zou wel eens echt het einde kunnen zijn."

Toch weet Mens ook "hoe leuk" Derksen het vindt om Vandaag Inside te maken. "Maar ik durf er geen fles wijn op te zetten dat Johan vanavond weer aan tafel zit."

'Hele avond spanning'

Ook Tom Coronel, die maandagavond te gast was in de uitzending, vreest dat het dit keer wel echt menens is tussen de mannen. "Er was al spanning, de hele avond al", vertelt hij tegen radiozender JOE.

De sfeer na afloop was ook niet ontspannen. "Ik heb Marco Louwerens niet gezien, maar ik begreep wel dat hij er was. Er waren ineens zoveel mensen en ik voelde de spanning." Volgens de oud-coureur was iedereen achter de schermen stil. "Je voelde ineens de spanning van: zou dit nou de big boom zijn?", vertelt hij.

'Snap niet waarom 'ie wegging'

Het gesprek bij Vandaag Inside liep maandagavond niet goed toen Wilfred Genee zei dat hij van plan was "de hele avond leuk" te doen. "Ik vind je een geweldige flapdrol", zei Derksen daarop. Dat was andersom ook het geval. "Dat weet je inmiddels", aldus Genee. "Weet je wat, ik ben er wel klaar mee", zei Derksen daarna. "Ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij", zei hij terwijl hij van de tafel wegliep. "Rijd voorzichtig", gaf Genee hem nog na.

