Johan Derksen loopt boos weg bij Vandaag Inside: 'Geweldige flapdrol'

TV-persoonlijkheid Johan Derksen is maandagavond boos weggelopen uit de studio van Vandaag Inside. Na een kort conflict met medepresentator Wilfred Genee over het puntenlijstje met te bespreken onderwerpen dat de snor heeft ingediend, staat hij op en stapt hij met het nodige gevloek uit de spotlights van het populaire programma.

Vorige week was er ook al een klein opstootje tussen de twee. Dat er nu dus weer iets gebeurde, schoot Derksen in het verkeerde keelgat. "Ga je weer heel de avond leuk doen", vraagt hij aan zijn collega nadat Genee een opmerking maakt bij een zojuist bekeken fragment. "Ja, ik ga heel de avond leuk doen", reageert Genee.

'Voorbij'

Daarna gaat de sfeer snel bergafwaarts. Derksen noemt Genee namelijk "een geweldige flapdrol" waarop laatstgenoemde direct zegt: "Ik jou ook, dat weet je inmiddels wel." In de studio lachen er nog een paar mensen, waaronder Rene van der Gijp, ongemakkelijk. Derksen zegt vervolgens stellig, terwijl hij opstaat: "Laten we de tering krijgen, ik ga naar huis."

Bijna bij de uitgang schreeuwt hij nog even naar zijn collega's, die nog proberen hem terug aan tafel te krijgen: "Het is voor mij voorbij." Genee lijkt er redelijk koeltjes onder te blijven en wenst hem een veilige rit naar huis toe. "We kijken morgen wel weer verder." In zijn ogen doet hij niks verkeerd: "Ik werk toch gewoon het lijstje af?"

2:50 Is de wegloop-actie van Johan Derksen gespeeld?

Van der Gijp gaat na het incident met enige regelmaat op de plek van Derksen zitten, vermoedelijk om de sfeer nog een beetje luchtig te houden. Ook later in de uitzending halen de nog overgebleven gasten en presentatoren het voorval aan, soms met serieuze toon maar vooral met een hoop grappen en grollen.

Of Johan Derksen er morgen wel weer is, weet Genee niet. "Het gaat echt nergens over." Aan het einde van de uitzending sluit Genee wel hoopvol af: "Hopelijk tot morgen Johan!"