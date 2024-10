Johan Derksen niet vervolgd om opmerkingen Habtamu de Hoop

Johan Derksen wordt niet vervolgd om opmerkingen over het Tweede Kamerlid Habtamu De Hoop. De Vandaag Inside-presentator zei eerder dit jaar in een uitzending dat De Hoop geen echte Fries kan zijn. De opmerking zorgde voor enorm veel kritiek. Ook werd er aangifte gedaan tegen Derksen.

Het Openbaar Ministerie zegt dat de opmerkingen wel beledigend zijn, maar ziet af van vervolging omdat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid zelf geen aangifte heeft gedaan. Ook heeft hij volgens het OM zelf aangegeven niet op vervolging van Derksen te wachten.

Op 9 april maakte Derksen de opmerking dat De Hoop niet het recht heeft om over plannen rondom de Friese taal te spreken, omdat hij niet in Friesland geboren is. "Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?" Toen er veel ophef en kritiek ontstond zei Derksen dat het niet racistisch was bedoeld. Hij trok zijn opmerking echter niet terug. Ook maakte hij bewust geen excuses.

Flauwekul

Het Kamerlid zelf reageerde erop door te zeggen dat hij "niet zoveel tijd en zin heeft in deze flauwekul". "Nou Johan, ik ben Fries", zei De Hoop in een video op X. "Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opgevoed door twee Friese ouders, waar ik kaatste, voetbalde, trekker reed, schaatste, molk en stront schepte. Want ook de minder leuke klusjes horen erbij op een Friese boerderij."

Discriminatie

Mirka Antolovic van meldpunt en kenniscentrum Tûmba deed aangifte tegen Johan Derksen op het politiebureau in Leeuwarden om de uitspraken. "We wilden namens discriminatie.nl bekrachtigen dat Derksen, nadat hij al zo vaak tegen het randje van het toelaatbare heeft gezeten, nu ook een grens is overgegaan", licht Antolovic toe. Ze zegt aangifte te hebben gedaan van belediging en van discriminatie in de uitoefening van een ambt.

