Wilfred Genee over weglopen Johan Derksen uit VI: 'Heb ik het nou gedroomd?'

Wilfred Genee besprak dinsdagochtend in de 538 Ochtendshow de opvallende spanningen die maandagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside ontstonden tussen hem en Johan Derksen. Derksen liep maandagavond een paar minuten na de start van de uitzending boos weg bij de uitzending van het SBS-programma. "Ik vind het jammer, ik snap ook niet waarom 'ie wegging", zegt hij. "Ik ben net wakker en toen dacht ik, heb ik het nou gedroomd of is het echt gebeurd?"

Het gesprek liep niet goed toen Wilfred Genee zei dat hij van plan was "de hele avond leuk" te doen. "Ik vind je een geweldige flapdrol", zei Derksen daarop. Dat was andersom ook het geval. "Dat weet je inmiddels", aldus Genee. "Weet je wat, ik ben er wel klaar mee", zei Derksen daarna. "Ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij", zei hij terwijl hij van de tafel wegliep. "Rij voorzichtig", gaf Genee hem nog na.

Spanning langer voelbaar

Volgens de presentator is de spanning binnen het team al langer voelbaar. Hij verwijst naar eerdere uitlatingen van Derksen, die zei dat Vandaag Inside een "kutprogramma" is en dat hij met grote tegenzin naar de studio komt. "Als je zo’n leuk programma maakt en het is zo succesvol, en er komen één of twee mensen elke dag in de ochtend binnen met het gevoel van, jongens, sorry, maar ik heb hier echt helemaal geen zin in. Het is zo verschrikkelijk. Ja, dat is niet altijd even inspirerend," aldus Genee.

'Chemie tussen ons is uniek'

Ondanks de irritaties benadrukte Genee de unieke chemie tussen hem en Derksen: "Er is niemand geweest in de wereld waar ik mooiere tv mee heb gemaakt dan met Johan. Die chemie tussen ons is uniek, maar die escaleert ook weleens. En die ontspoort ook weleens." Of Derksen dinsdagavond gewoon weer aan tafel zal zitten, durft hij niet te zeggen. "Ik ga hem denk ik wel even bellen. Alleen of dat lukt, dat weet ik niet. Ik weet dat Johan in zo'n stemming is dat hij dan een beetje koppig gaat zijn."

Op de vraag of hiermee het einde van de talkshow is ingeluid, zegt Genee: "Nouja, het gaat nu wel steeds vaker mis. Maar probeer dat nog even vol te houden tot het einde van het seizoen en geef elkaar dan een hand en zeg: Jezus, wat hebben wij fantastische televisie gemaakt met zijn drieeen. Dat zou het moeten zijn, denk ik."