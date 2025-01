Spullen van vermiste Marjolein gevonden in Kralingse Bos

In het Kralingse Bos in Rotterdam zijn maandag spullen gevonden van de vermiste Marjolein (38). Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Om wat voor spullen het gaat, kan de politie niet zeggen.

Met man en macht wordt gezocht naar de vermiste vrouw (zie bovenstaande videobeelden). Maandag zoekt de politie onder andere met duikers in een plas in het Kralingse Bos. Hoelang de zoekactie maandag doorgaat, is onduidelijk. "Er wordt nu nog druk gezocht", aldus de woordvoerder.

Signalement Marjolein Marjolein heeft een lichte huidskleur en blond haar tot over haar schouders. Ze is 1,75 meter lang en heeft een slank postuur. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lange, donkergroene jas.

Marjolein is sinds vorige week donderdag spoorloos. Om 12.38 uur was ze nog op station Gouda, waar ze de trein naar Rotterdam-Noord nam. Twee uur later, om 14.00 uur, gebruikte ze haar pinpas op het Noordplein in Rotterdam. Een kwartier later liep ze over de Soetendaalsekade, bleek uit camerabeelden. Ze zou die dag eigenlijk haar dochtertje ophalen van de kinderopvang, maar kwam daar nooit aan.