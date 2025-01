Nieuwe beelden van vermiste Marjolein (38) in Rotterdam ontdekt

De politie deelt nieuwe beelden van de vermiste Marjolein uit Rotterdam. Die zijn van een later tijdstip dan het laatst bekende beeld dat tot nu toe gedeeld werd, waarop Marjolein op een bankje zit met wat te drinken. Het nieuw ontdekte beeld is van donderdag. Daardoor weten we dat de vermiste moeder om 14.14 uur op de Soetendaalsekade in haar woonplaats liep.

Eerst was de 38-jarige vrouw voor het laatst gezien bij het Noordplein om 14.00 uur, een kwartiertje eerder dus. Vanaf daar is ze in noordelijke richting gelopen, blijkt nu. De politie roept met name mensen uit de wijk Hillegersberg en de omgeving van station Rotterdam-Noord te kijken of zij ook een glimp van Marjolein op hun camera's kunnen ontdekken.

Marcel, de broer van Marjolein, werkt met tientallen vrienden en familieleden om zijn vermiste zus terug te vinden. "Ik wil alleen maar tegen haar zeggen: 'Marjolein, alsjeblieft, neem contact met me op. Het komt allemaal weer goed.'"