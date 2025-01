Grote zorgen om vermiste Marjolein (38) uit Rotterdam

De politie in Rotterdam is op zoek naar de 38-jarige Marjolein, die sinds donderdagmiddag wordt vermist. Ze werd voor het laatst gezien op het Noordplein in Rotterdam. Op dat moment droeg ze een lange appelgroene jas.

Marjolein heeft een lichte huidskleur, blond haar, is 1,75 meter lang en heeft een slank postuur. De politie maakt zich zorgen om haar welzijn en roept mensen op om naar haar uit te kijken.

Mensen die Marjolein hebben gezien of weten waar ze is, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Bij spoed kan gebeld worden met 112, meldt de politie op X.