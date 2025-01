Marjolein (38) al dagenlang vermist: 'Ze zou nooit haar dochtertje achterlaten'

De familie van de 38-jarige Marjolein uit Rotterdam maakt zich grote zorgen. Sinds donderdag ontbreekt ieder spoor van haar. Haar broer Marcel helpt vanuit een zelf opgezet 'commandocentrum' bij de zoektocht. "Ik doe alles om mijn zusje terug te krijgen op dit moment," zegt hij.

Marcel vertelt dat zij de dag van haar vermissing gewoon naar haar werk in vertrokken. "Ze zou haar dochtertje van 2,5 jaar oud ophalen van het kinderdagverblijf." vertelt hij aan Hart van Nederland. "Mijn zwager werd 's avonds gebeld dat zijn kind niet was opgehaald, toen heeft hij de politie ingeschakeld."

Over de reden van de vermissing tast de familie in het duister. "Ze komt uit een drukke periode met een verhuizing. We merkten wel dat dat wat veel was. Maar ze zou in geen miljoen jaar haar dochtertje niet ophalen. Zij is alles voor haar."

Afgelopen donderdag om 14.00 uur is Marjolein voor het laatst gezien, bij het Noordplein in Rotterdam. "We weten dat ze donderdagmiddag voor het laatst in Rotterdam is geweest, omdat ze daar haar pinpas heeft gebruikt. Daarna ontbreekt ieder spoor van haar."

Signalement Marjolein Marjolein heeft een lichte huidskleur, blond haar, is 1,75 meter lang en heeft een slank postuur.

De vermiste Marjolein (38) uit Rotterdam. Beeld: politie.

Commandocentrum

Hoewel de politie volgens Marcel al zo’n 30 rechercheurs op de zaak heeft gezet, doet de directe omgeving van Marjolein alles wat ze kan om de hulpdiensten bij te staan. "Met een vriendengroep van zo’n 40 mensen hebben we een soort commandocentrum opgezet in Rotterdam. We zijn elke dag bezig om de politie actief te ondersteunen, zonder ze in de weg te zitten uiteraard. We lopen mee in de wijk, bellen winkels en vragen mensen of we de beelden van deurbelcamera’s mogen bekijken."

Zondag gaan ze verder met het verzamelen van videobeelden. "Dan krijgen we een beter idee van waar ze heen is gegaan. Ze heeft geen telefoon bij zich, dus we kunnen haar niet traceren. Daarom zijn die videobeelden zo belangrijk voor ons."

Marcel hoopt dat zijn zus de vele berichten in de media leest. "Ik hoop dat mijn zusje nu ergens in een hotel zit, misschien een beetje bang door alle media-aandacht. Ik kan me voorstellen dat ze zich schaamt, of wellicht een treinkaartje heeft gekocht naar het buitenland. Dan zou ik alleen maar tegen haar willen zeggen: 'Marjolein, alsjeblieft, neem contact met me op. Het komt allemaal weer goed.'"