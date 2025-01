Politie zoekt met duikers in plas Kralingse Bos naar vermiste Marjolein (38)

In het Kralingse Bos in Rotterdam wordt maandag verder gezocht door de politie naar de vermiste Marjolein (38). Samen met veteranen-zoekteams zocht de politie ook dit weekend naar de vrouw, die sinds donderdag vermist is en over wie de politie zich zorgen maakt.

In het Kralingse Bos wordt gezocht met onder meer duikers. In het bos ligt een grote plas. Hoelang de actie maandag doorgaat, weet de woordvoerster niet. De politie deelde eerder foto's van de vrouw, die een witte huidskleur, blond haar en een slank postuur zou hebben en een donkergroene jas droeg op het moment van haar vermissing. Ze werd donderdagmiddag voor zover bekend voor het laatst gezien om 14.14 uur aan de Soetendaalsekade in Rotterdam.

De politie heeft mensen in de wijk Hillegersberg gevraagd om bijvoorbeeld beelden van hun deurbelcamera te bekijken voor een spoor van Marjolein.

Geen gouden tip

De politie kreeg afgelopen dagen meerdere tips binnen, maar volgens de woordvoerster nog niet "de gouden tip". Wat de reden is om in het Kralingse Bos te zoeken, maakt de woordvoerster niet duidelijk. Het bos ligt op loopafstand van de Soetendaalsekade. Op sociale media en ook in reguliere media deelt familie van Marjolein informatie over de vermissing.