Dit weten we tot nu toe over de vermissing van Marjolein (38) uit Rotterdam

Sinds afgelopen donderdag is Marjolein uit Rotterdam vermist. Wat weten we precies over de verdwijning van de 38-jarige moeder?

Donderdag 9 januari begon voor Marjolein als een normale dag. Haar dochter van twee jaar moest naar de opvang, en zowel Marjolein als haar partner gingen naar hun werk. Marjolein liet daarbij wel haar mobiele telefoon thuis achter.

Om 12.38 uur is ze gezien op station Gouda, waar ze de trein naar Rotterdam-Noord pakte. Om 14.00 uur was ze op het Noordplein in die stad. Dat ze daar haar pinpas had gebruikt, was lange tijd het laatste spoor van Marjolein.

Zondag ontdekte het zoekteam dat ze een kwartiertje later, om precies te zijn om 14.14 uur, nog over de Soetendaalsekade heeft gelopen. Daar is ze te zien op camerabeelden.

Aan het eind van de middag, donderdag dus, zou Marjolein haar dochtertje ophalen bij de kinderopvang. Dat heeft ze nooit gedaan. Als haar partner wordt gebeld dat zijn dochter nog wacht om opgehaald te worden, gaan alle alarmbellen af.

Signalement Marjolein Marjolein heeft een lichte huidskleur en blond haar tot over haar schouders. Ze is 1,75 meter lang en heeft een slank postuur. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lange, donkergroene jas.

De vermiste Marjolein (38) uit Rotterdam. Beeld: politie.

Camerabeelden

De politie is nu specifiek op zoek naar beelden van donderdagmiddag, die een idee kunnen geven over waar Marjolein naar toe is gegaan. De focus ligt op mensen met camerabeelden in de wijk Hillegersberg of in de omgeving van het station Rotterdam-Noord.

Over de reden van de verdwijning is nog niet veel duidelijk. Volgens Marcel, de broer van de vrouw, komt ze uit een stressvolle periode. "We merkten wel dat dat wat veel was. Maar ze zou in geen miljoen jaar haar dochtertje niet ophalen. Zij is alles voor haar", vertelt hij zondag aan Hart van Nederland.

Commandocentrum

Broer Marcel heeft samen met zo'n veertig bezorgde vrienden en familieleden een soort 'commandocentrum' ingericht in Rotterdam. "We zijn elke dag bezig om de politie actief te ondersteunen, zonder ze in de weg te zitten uiteraard. We lopen mee in de wijk, bellen winkels en vragen mensen of we de beelden van deurbelcamera’s mogen bekijken."

Marcel hoopt dat zijn zus de vele berichten in de media leest. "Ik hoop dat mijn zusje nu ergens in een hotel zit, misschien een beetje bang door alle media-aandacht. Ik kan me voorstellen dat ze zich schaamt, of wellicht een treinkaartje heeft gekocht naar het buitenland. Dan zou ik alleen maar tegen haar willen zeggen: 'Marjolein, alsjeblieft, neem contact met me op. Het komt allemaal weer goed.'"