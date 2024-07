Drenkeling die uit water bij Amsterdam werd gehaald overleden

De persoon die zondagmiddag uit het water werd gehaald van het Buiten-IJ bij Amsterdam is overleden, meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige Britse jongen. Hij was daar met zijn vrienden in het water, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen.

Rond 15.30 uur kregen hulpdiensten een melding dat er iemand onder water was verdwenen. Duikers van de brandweer vonden de jongen nog geen uur later. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en overleed later.

De politie onderzoekt de zaak nog, maar gaat uit van een noodlottig ongeval.

ANP