Overleden persoon gevonden in het water in Kampen

In het water langs de Havenweg in Kampen is zondagochtend een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek en heeft de omgeving afgezet.

Rond 08.30 uur kreeg de politie een melding van een voorbijganger die mogelijk een lichaam zag drijven in het water. Agenten waren snel ter plaatse en bevestigden dat het inderdaad om een overleden persoon ging. Daarop werd de omgeving ruim afgezet.

Over de identiteit en doodsoorzaak van de overleden persoon is nog niets bekend.