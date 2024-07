Dode gevonden in woning in Roosendaal, verdachte meldt zich

In een woning in het Brabantse Roosendaal is zaterdagavond een lichaam gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffer is omgekomen door een misdrijf. Er is een man aangehouden die zich kort na de melding over een dode in een huis aan de Wilhelminastraat meldde op het politiebureau.

"We hebben hem aangehouden op verdenking van betrokkenheid", zegt een politiewoordvoerder. Volgens hem kwam de eerste melding rond 18.45 uur bij de politie binnen. Er is een onderzoek ingesteld.

ANP