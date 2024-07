Dode vrouw gevonden in woning Delft, verdachte aangehouden

In een huis aan de César Franckstraat in de wijk Buitenhof-Noord in Delft is maandag een lichaam gevonden van een vrouw, meldt de politie dinsdag. De vrouw is gevonden onder verdachte omstandigheden. In de woning is ook iemand aangehouden.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf. Rond de woning zijn momenteel nog onderzoekers aan het werk. Over een mogelijke relatie tussen het slachtoffer en de verdachte kon de politie niets zeggen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP