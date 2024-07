Gevonden dode in Geleen blijkt 40-jarige man, verdachten nog vast

De overleden persoon die op de vroege zondagochtend op straat werd gevonden in het Limburgse Geleen is een 40-jarige man uit Lottum, een dorp in de gemeente Horst aan de Maas.

De politie vond de man rond 05.20 uur na een melding in de straat Op de Vey. Daarna werden een 27-jarige man uit Roermond en een 26-jarige vrouw uit Geleen aangehouden. Zij zitten maandagochtend nog vast.

Mogelijk misdrijf

Een politiewoordvoerder zegt dat nog altijd niet duidelijk is of de overleden man door een misdrijf om het leven is gekomen of dat het een natuurlijke dood was. Ze verwacht dat daar dinsdag meer duidelijkheid over komt naar aanleiding van het onderzoek. De verdachten zitten vast voor mogelijke betrokkenheid bij zijn overlijden.

ANP