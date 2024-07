Verdachte zaak dode vrouw Delft is 78-jarige echtgenoot

De persoon die maandag is aangehouden bij de vondst van de dode vrouw in Delft, is de haar 78-jarige echtgenoot. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw.

Haar lichaam werd maandag gevonden in een woning aan de César Franckstraat in de wijk Buitenhof-Noord in Delft. De politie arresteerde de man in de woning. Donderdag liet het OM weten dat de rechter-commissaris heeft besloten dat de verdachte de komende twee weken in hechtenis blijft.

Het OM verdenkt de man van moord of doodslag, dan wel van levensbeëindiging op verzoek. Justitie geeft geen verdere informatie over de zaak, aangezien de man in volledige beperkingen zit, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag communiceren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP