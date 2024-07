Politie gaat uit van misdrijf bij vondst dode 91-jarige vrouw in Eersel

In Eersel (Noord-Brabant) is vrijdag een dode vrouw gevonden. Het gaat om een hoogbejaarde vrouw, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. De politie gaat uit van een misdrijf.

Volgens de woordvoerder is er sprake van "verdachte omstandigheden". Welke dat zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Het 91-jarige slachtoffer werd gevonden door een familielid.

De politie laat weten: "Door de omstandigheden waaronder zij werd gevonden gaan we ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven kwam. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar wat er is gebeurd en roept iedereen die daar mogelijk meer over kan vertellen op dit te melden."