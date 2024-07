Dode vrouw (68) gevonden in sloot Honselersdijk

In het water bij de Boswoning in Honselersdijk, in het Westland, is vrijdagavond een overleden vrouw gevonden. Volgens de politie is de vrouw door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.

Meerdere hulpdiensten kwamen vrijdagavond met spoed ter plaatse na een melding van een persoon te water. Nadat de persoon uit het water was gehaald, werd er nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Dit bleek helaas tevergeefs.

Politie zoekt getuigen

De politie is na het aantreffen van het lichaam, samen met de Forensische Opsporing, een onderzoek gestart. Daaruit bleek al dat de vrouw tussen de 60 en 70 jaar oud moest zijn. Inmiddels is vastgesteld dat het om een 68-jarige inwoonster van Honselsersdijk is.

De vrouw zou tussen 21.00 en 22.30 in het water terecht zijn gekomen, kort daarna kwam de vrouw te overlijden. De politie roept iedereen die informatie heeft over het incident op zich te melden.

Hart van Nederland/ANP