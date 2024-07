Politie zoekt tips in zaak overleden vrouw Eersel: 'Willen nabestaanden duidelijkheid geven'

De politie is op zoek naar tips in de zaak van een overleden vrouw uit Eersel. De vrouw werd op 5 juli dood in haar woning aangetroffen. Ze zou door geweld om het leven zijn gekomen. Hoewel er inmiddels een 35-jarige verdachte is aangehouden, is de politie nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over de zaak.

Mensen die nog niet eerder met de politie hebben gesproken, maar die de vrouw mogelijk wel op donderdag 4 juli in de middag of avond hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.

Contact met getuigen

De politie laat weten ook graag in contact te komen met mensen die in de nacht van 4 op 5 juli of in de ochtend van 5 juli in de buurt van de woning van de vrouw zijn geweest. De vrouw liep altijd met een rode rollator.

De politie zoekt naar elk stukje informatie dat kan helpen om de zaak op te lossen. Ook wil de politie de nabestaanden duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd.