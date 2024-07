Motorrijder (31) overleden door botsing met trekker in Woensdrecht

Een motorrijder is donderdagavond overleden door een botsing met een trekker in Woensdrecht. Het ongeluk gebeurde op de Caterspolder in de Brabantse plaats. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Antwerpen, meldt de politie.

De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten voor onderzoek, meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

ANP