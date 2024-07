Motorrijder overleden na botsing met vrachtwagen in Lelystad

Een motorrijder is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen op de Larserdreef in Lelystad. Het slachtoffer is een 50-jarige man uit Lelystad.

Door een nog onbekende oorzaak kwam de motorrijder rond 13.00 uur in botsing met de vrachtwagen. Toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd de zwaargewonde motorrijder te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De weg is na het ongeval volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet een sporenonderzoek om de precieze toedracht van het ongeluk te achterhalen.