Jonge bestuurder overlijdt na harde botsing tegen boom

Een 25-jarige man is overleden nadat zijn auto woensdagavond rond 21.30 uur op de Buursestraat in Haaksbergen om onbekende reden van de weg raakte en tegen een boom knalde.

Het slachtoffer woonde zelf ook in Haaksbergen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en volgens een correspondent ter plaatse moest de brandweer de man uit zijn auto bevrijden. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeval veroorzaakte een ravage over tientallen meters, met brokstukken verspreid over de weg en het motorblok dat zo'n veertig meter verderop in het bos terechtkwam. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.