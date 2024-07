Jongen (13) overleden na botsing met vrachtwagen in Twello

Een 13-jarige jongen uit Voorst is dinsdag overleden door een verkeersongeluk in het Gelderse Twello. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer reed op zijn fiets en kwam rond 11.30 uur in botsing met een vrachtwagen op de H.W. lordensweg. De jongen werd per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

De 67-jarige vrachtwagenchauffeur uit Breda raakte niet gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

ANP