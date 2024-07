Lijnbus botst met auto in Zeeuwse Serooskerke, 57-jarige vrouw overleden

Na een botsing op de N57 tussen een personenauto en een bus in het Zeeuwse Serooskerke is maandag een vrouw overleden. Het gaat om de 57-jarige bestuurster van de auto, meldt de politie. Twee van de zeven inzittenden van de bus zijn lichtgewond geraakt.

Rond 13.00 uur ging het mis. De bus botste op de auto en belande in een sloot, zo meldt Veiligheidsregio Zeeland Veilig. In de sloot ligt geen water en in de bus zaten niet veel reizigers, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Hart van Nederland. De vrouw die overleed kwam uit Serooskerke.

Openbreken

Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt, zij halen inzittenden uit zowel de bus als de auto. Omdat de bus op zijn kant lag, moet de brandweer de bus openbreken om zo de inzittenden eruit te kunnen halen.

De N57 is bij Serooskerke tussen twee rotondes afgesloten, verkeer wordt omgeleid.

Hart van Nederland/ANP

