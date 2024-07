Schoonmaker overleden na werk in trein NS: 'Nog veel vragen'

Een schoonmaker van het bedrijf Vebego is overleden nadat hij onwel werd terwijl hij aan het werk was in een trein van NS. Een andere collega van de man werd ook onwel, maar leeft nog. Dat bevestigt de NS donderdag aan De Telegraaf.

Volgens de krant waren de twee schoonmakers dinsdagochtend vroeg aan het werk op een opstelterrein bij Utrecht Centraal. Dat is de plek waar treinen stilstaan zodat ze schoongemaakt kunnen worden. Ze werden beiden onwel. Andere medewerkers die het zagen gebeuren, schoten snel te hulp en schakelden de hulpdiensten in.

Werkplaats was veilig

De NS kreeg donderdag het bericht dat een van de schoonmakers is overleden. In een bericht dat het bedrijf schreef aan alle NS-medewerkers wordt het een "flinke schok" genoemd, maar wat er precies gebeurd is, weet niemand nog. Wel is duidelijk dat de twee buiten bewustzijn raakten.

"We weten dat de werkplaats veilig was, maar nu is het aan de politie om verder onderzoek te doen", vertelt een woordvoerder aan De Telegraaf. In het interne bericht schrijft de NS ook dat er nog veel vragen leven over wat er mis is gegaan. De politie bevestigt aan de krant dat ze onderzoek doen naar wat er is gebeurd. Schoonmaakbedrijf Vebego kon nog geen reactie geven.

NS gaat een plek inrichten waar collega's van NS en Vebego stil kunnen staan bij wat er is gebeurd.