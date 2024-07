Overleden persoon in water Kampen is 42-jarige man uit Eersel

De overleden persoon die zondagochtend werd gevonden in het water langs de Havenweg in Kampen betreft een 42-jarige man uit de gemeente Eersel. Dat meldt de politie zondagmiddag op X.

Rond 08.30 uur kreeg de politie een melding van een voorbijganger die mogelijk een lichaam zag drijven in het water.

Als vermist opgegeven

De man uit Eersel was als vermist opgegeven. De politie vermoedt dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag voor het laatst is gezien in het centrum van Kampen. Mogelijk is hij van de Marktgang naar de IJsselkade gegaan.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om contact op te nemen.