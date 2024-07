Meisje (2) verdronken in Heerhugowaard

In een recreatieplas in het Park van Luna in Heerhugowaard is zaterdagavond een tweejarig meisje verdronken. Hulpverleners hebben langdurig geprobeerd het slachtoffertje nog te reanimeren, maar die pogingen mochten niet baten.

Het kind was mogelijk aan de waterkant aan het spelen en kwam in het water terecht, meldt het Noordhollands Dagblad. "Supertriest. We zijn in gedachten bij haar familie", meldt de politie op X.

ANP