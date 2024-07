Vermist meisje (2) belandt in sloot en verdrinkt in Nieuwkoop

In Nieuwkoop is vrijdagmiddag een 2-jarig meisje om het leven gekomen nadat ze in het water was beland, meldt de politie.

Het meisje werd rond 14:15 uur als vermist opgegeven. Ongeveer 2,5 uur later werd haar lichaam aangetroffen in de Elleboogvaart, een waterloop in de Zuid-Hollandse plaats. Er werd meteen een reanimatie gestart, dat 'mocht helaas niet baten', volgens de politie.

De politie onderzoekt de omstandigheden rondom het voorval en hoe het meisje in het water is geraakt.

ANP