Vermiste verwarde vrouw uit Deurningen teruggevonden na intensieve zoektocht

De vrouw die sinds vrijdagmiddag vermist was in Deurningen, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat bevestigt de politie. Naar de vrouw werd intensief gezocht, onder andere met hulp van het Veteranen Search Team.

De politie ontving iets voor 11.00 uur een melding over de vermissing van de verwarde vrouw. Omdat de politie zich zorgen maakte, werd direct een zoektocht gestart. Een paar uur later, om 15.30, is de vrouw gevonden.

Volgens de politie had de vrouw haar huis in verwarde toestand verlaten.