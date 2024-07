Martin (41) uit Nieuw-Vennep vermist, vertrok op kinderfiets van dochter

De politie en de familie maken zich grote zorgen over de vermiste Martin Wit uit het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. De 41-jarige man werd een maand geleden voor het laatst gezien.

Martin vertrok op woensdag 26 juni omstreeks 11.45 uur op de fiets van zijn dochter vanaf het Frederiksveld in de richting van Flierveld en sindsdien heeft niemand hem meer gezien.

Volwassen man op kinderfiets

Bij zijn vertrek had Martin een sporttas en een zwarte laptoptas bij zich. Hij fietste op de lichtblauwe kinderfiets van zijn dochter, die witte banden en een rek aan de voorkant heeft. Dat moet wel een opmerkelijk verschijning zijn geweest; een volwassen man van 1.87 meter lang op een kinderfiets.

De politie beschouwt de vermissing als urgent en roept iedereen die informatie heeft op om contact op te nemen via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0800-6070.

