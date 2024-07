Dit weten we tot nu toe over de vermiste Tessa (3) uit Roermond

De 3-jarige Tessa Patschull uit Roermond wordt al sinds 19 april vermist. Sinds de vermissing op 16 juli openbaar is gemaakt, verschijnen meerdere oproepen van familieleden in de media. De politie doet nog altijd haar best om de Limburgse peuter te vinden. Wat weten we tot nu toe over Tessa en haar vermissing?

Het 97 centimeter lange meisje met bruin haar en bruine ogen werd voor het laatst gezien op 19 april in Roermond. De politie startte direct een onderzoek en vermoedt dat ze is meegenomen door haar moeder, mogelijk naar het buitenland. Twee jaar geleden gingen de ouders van Tessa uit elkaar.

De aanleiding daarvoor was volgens vader Evert Hooijkamp dat de twee het niet eens werden over hoe ze de zorg voor hun dochter wilden verdelen. Na een bezoek aan de rechter hield de moeder van het meisje zich niet aan de besluiten. Hooijkamp spreekt met Hart van Nederland en concludeert: "Daardoor dreigde zij Tessa te verliezen en is ze gevlucht." Inmiddels heeft Hooijkamp volledige voogdij over zijn dochter.

Over de grens

Het is waarschijnlijk dat het tweetal verblijft in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. De moeder van Tessa heeft een Duitse nationaliteit en haar familie woont in de omgeving van Hamburg. Ook is ze bekend met de omgeving van Londen, waar ze voor enige tijd heeft gewoond. De politie heeft internationale opsporingsbevelen uitgevaardigd en doet onderzoek naar mogelijke verblijfplaatsen.

Openbaarmaking

Dat de vermissing pas maanden na de verdwijning openbaar is gemaakt, komt volgens een woordvoerder van de politie door het soort vermissing. "In dit geval is er sprake van onttrekking van het ouderlijk gezag." Dit betekent dat een kind zonder toestemming door één van de twee ouders is meegenomen naar het buitenland.

"Omdat het om de moeder van het meisje gaat, hebben we geen reden om te geloven dat ze in direct gevaar is zoals het geval zou zijn als een kind op een parkeerplaats wordt meegenomen door een onbekende", zegt ze tegen Hart van Nederland.

We doen alles wat we kunnen, maar we weten gewoon niet waar ze is. Politie

De openbaarmaking van de vermissing heeft tot een aantal tips geleid. Helaas is er tot op heden geen enkel aanknopingspunt voor waar Tessa zou kunnen zijn. De familie hoopt dat de brede verspreiding van de oproep iemand zal bereiken die meer weet over de verblijfplaats van Tessa en haar moeder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Gezondheid en welzijn

Ondertussen maakt Hooijkamp zich ongerust. "Ik maak mij zorgen om de gezondheid en het welzijn van mijn dochter." De politie geeft aan geen aanleiding te hebben om te geloven dat het niet goed met Tessa zou gaan. "Omdat we ervan uitgaan dat ze is meegenomen door haar moeder."

Op het moment voert de politie geen zoekacties meer uit naar het vermiste meisje. "We doen alles wat we kunnen, maar we weten gewoon niet waar ze is. We geloven dat ze zich in het buitenland bevindt, dus zijn we nu eenmaal afhankelijk van tips", zegt een woordvoerder.