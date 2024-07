Familie wanhopig op zoek naar vermiste Tessa (3) uit Roermond: 'Het is een nachtmerrie'

De driejarige Tessa Patschull wordt sinds 19 april vermist en sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie vermoedt dat Tessa door haar moeder is meegenomen naar het buitenland, mogelijk naar Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Tessa's tante, Marel Vermond, vertelt dat de politie direct een onderzoek is gestart. De politie heeft echter nu pas besloten de vermissing openbaar te maken om het onderzoek verder te helpen.

Marel Vermond legt uit dat de situatie ondraaglijk is voor de familie. “We zijn ontzettend bezorgd en missen haar enorm. Het is een nachtmerrie.” zegt ze. De moeder van Tessa verloor kort voor de verdwijning de voogdij over haar, wat waarschijnlijk de aanleiding was voor de verdwijning. De vader van Tessa, die de volledige voogdij heeft, is gebroken door de situatie. “Je moet je voorstellen hoe het is dat je niet weet waar je kind is, hoe het met haar gaat, en wie er voor haar zorgt.” aldus Vermond.

Mogelijke verblijfsplaatsen

De politie heeft internationale opsporingsbevelen uitgevaardigd en doet onderzoek naar mogelijke verblijfplaatsen van de moeder en Tessa. Ondanks dat er tips zijn binnengekomen sinds de vermissing openbaar werd gemaakt, heeft dit nog niet tot doorbraken geleid. De familie hoopt dat de brede verspreiding van de oproep iemand zal bereiken die meer weet over de verblijfplaats van Tessa en haar moeder.

Tessa Patschull is 3 jaar oud, 97 centimeter groot, en heeft bruin haar en bruine ogen. Ze werd voor het laatst gezien op 19 april in Roermond. De familie vraagt iedereen die iets weet of denkt te weten over haar verblijfplaats om contact op te nemen met de politie. “We hopen dat iemand haar herkent of de politie kan helpen in de zoektocht. We willen niets liever dan Tessa veilig thuis hebben.” zegt Vermond.