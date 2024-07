Nederlandse vrouw (73) vermist van camping in Frankrijk

De 73-jarige Nederlandse Marjan Roozendaal wordt vermist in Frankrijk. De vrouw verdween zondag van camping 'Parc Le Duc' in Vacquières in het oosten van Hérault en is sindsdien spoorloos. De vrouw heeft Alzheimer.

Dat meldt de lokale politie op X. De vrouw droeg op dag dat ze verdween een spijkerbroek en een een marineblauw T-shirt met lange mouwen.

Mensen die de vrouw zien of meer informatie hebben over waar zij is, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie in Saint-Mathieu-de-Tréviers op telefoonnummer +33 4 67 55 20 02.