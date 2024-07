Urenlange zoektocht naar vermiste festivalbezoeker (34), mogelijk verward

De politie is op zoek naar een 34-jarige man uit Lochem die vermist is geraakt vanaf het festivalterrein van Wildeburg in de gemeente Noordoostpolder. De man is ergens in de nacht van zaterdag op zondag vertrokken vanaf het terrein en is mogelijk in verwarde toestand.

Agenten doorzoeken het festivalterrein en de omgeving bij Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder. Een politiehelikopter heeft urenlang gezocht, evenals een drone van de brandweer. Er zijn daarnaast speurhonden ingezet.

Blootvoets

De man die vermist wordt is 34 jaar oud en ongeveer 1 meter 80 lang. Hij heeft een normaal postuur en kort donker haar met een lichte huid. Hij heeft een blauwe spijkerbroek aan en een zwart T-shirt. Hij is mogelijk blootvoets.