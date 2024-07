Vader van sinds april vermiste Tessa (3) doet oproep: 'Haal ons uit deze nachtmerrie'

De 3-jarige Tessa Patschull uit Roermond, die al sinds 19 april wordt vermist, is nog altijd spoorloos. Vermoed wordt dat het meisje door haar moeder is meegenomen naar het buitenland, mogelijk naar Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Haar vader Evert hoopt nog altijd dat hij zijn dochtertje snel weer in de armen kan sluiten.

De biologische moeder van Tessa verloor kort voor de verdwijning de voogdij over het meisje. "Mijn uitgangspunt is altijd geweest om naar een co-ouderschap toe te werken, maar moeder had daar andere ideeën over", leg Evert aan Hart van Nederland uit.

"En dat duurde eigenlijk al heel lang, waardoor ze steeds meer tegen de instanties en de rechtelijke uitspraken inging, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat ik de volledige voogdij heb gekregen."

Geen aanknopingspunt

Al maanden leeft Evert nu al in een nachtmerrie. Er is geen enkel aanknopingspunt voor waar zijn dochtertje zou kunnen zijn. "Ze kan in Nederland zijn, maar ze kan ook heel goed in het buitenland zijn", zegt Evert tegen Hart van Nederland. "Ze heeft zelf een Duitse nationaliteit, ze heeft een tijd in Londen gezeten."

Tessa Patschull is 3 jaar oud, 97 centimeter groot, en heeft bruin haar en bruine ogen. Ze werd voor het laatst gezien op 19 april in Roermond. De familie vraagt iedereen die iets weet of denkt te weten over haar verblijfplaats om contact op te nemen met de politie. "Ik hoop dat mensen kunnen helpen om haar te vinden, uitkijken naar haar en wanneer ze iets zien of iets weten de politie bellen en ons uit deze nachtmerrie kunnen halen."