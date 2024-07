Politie zoekt met man en macht naar vermiste en verwarde vrouw in Deurningen

De politie is vrijdagmiddag volop bezig met een zoektocht naar een vermiste vrouw in Deurningen. Volgens een Burgernet-melding is de vrouw mogelijk verward. Er is inmiddels een helikopter en een hond ingezet om de vermiste vrouw te vinden.

Het zoekgebied concentreert zich rond de Jonkmansweg in de Overijsselse plaats. De vermiste vrouw is een blanke vrouw met blond haar en draagt volgens de hulpdienst 'weinig kleding'. Opvallend is dat ze een emmer bij zich heeft.

Veteranen Search Team zoekt mee

Naast de inzet van de helikopter en de hond, is ook het Veteranen Search Team opgeroepen om te helpen met de zoektocht.

De politie verzoekt mensen om niet op eigen initiatief te gaan zoeken naar de vrouw. Het verzoek van de hulpdienst is om op de wegen en paden te blijven en eventuele informatie door te geven door 112 te bellen.