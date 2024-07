Lichaam aangetroffen in zoektocht naar drenkeling Maastricht

Duikers hebben dinsdagmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen in de Maas bij Maastricht. Ze waren op zoek naar een drenkeling die maandagavond verdween na een sprong vanaf de Wilhelminabrug in het water.

Of het ook gaat om die vermiste persoon, is nog onbekend. Onderzoek moet dat nog uitwijzen.

Van brug gesprongen

Rond 21:15 uur maandagavond zou een man vanaf de Wilhelminabrug in de Maas zijn gesprongen. Het scheepvaartverkeer werd direct stilgelegd. De zoektocht door politie en brandweer trok veel aandacht, omdat veel mensen op de been waren in het stadscentrum.

Toen het te donker werd, werd de zoektocht gestaakt. Dinsdagochtend om 9.00 uur werd de zoekactie door het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie weer opgestart. Onder meer een sonarboot werd ingezet.