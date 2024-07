Grote zoekactie naar drenkeling in Maastricht, scheepvaartverkeer stilgelegd

Hulpdiensten zijn maandagavond in Maastricht bezig met een grote zoekactie naar een drenkeling in de Maas. Volgens een woordvoerster van de brandweer is de man rond 21.15 uur vanaf de Wilhelminabrug in de rivier gesprongen. Sindsdien is hij niet meer gezien.

Het scheepvaartverkeer is stilgelegd, een traumahelikopter ingezet. De hulpdiensten overwegen een zoekactie met een sonarboot op de rivier. De zoektocht door politie en brandweer trekt veel aandacht, omdat veel mensen op de been zijn in het stadscentrum.

ANP