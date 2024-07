Hulpdiensten zoeken verder naar drenkeling in Maastricht

De zoektocht naar de drenkeling in Maastricht wordt dinsdagochtend vanaf 9 uur opgestart, nadat deze maandagavond vanwege de duisternis tijdelijk werd gestaakt. Onder meer met een sonarboot wordt gezocht naar iemand die mogelijk in het water is gesprongen.

Rond 21:15 uur maandagavond zou een man vanaf de Wilhelminabrug in de Maas zijn gesprongen, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Sindsdien is hij niet meer gezien. Dinsdagochtend wordt door het Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie weer verder gezocht, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het scheepvaartverkeer werd direct stilgelegd, ook is er een traumahelikopter ingezet. De zoektocht door politie en brandweer trok veel aandacht, omdat veel mensen op de been zijn in het stadscentrum.

Dinsdagmiddag meldt de politie van Limburg op X dat er een stoffelijk overschot is aangetroffen in de Maas bij Maastricht. Er wordt onderzocht of het om dezelfde persoon gaat die maandag in het water sprong.

ANP / Hart van Nederland