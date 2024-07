Duikers Rob en Martin redden leven meisje als ze zoeken naar verlovingsring

Zo probeer je een verloren verlovingsring op te duiken, en het volgende moment heb je het leven van een meisje gered. Duikers Rob Ousen en Martin van Hees die zondag in Dordrecht een heldendaad hebben verricht, zijn er nog van aan het bijkomen.

De duikers zochten zondag naar een verloren verlovingsring in de waterweg het Wantij. Ze gaan vaker op zoek naar verloren spullen met een metaaldetector. Dit doen ze als vrijwilliger voor de Stichting Gevonden-Verloren.

Reddingsactie

Vlak voordat de mannen hun zoekactie naar de verlovingsring willen staken, zien ze hoe een meisje kopje onder gaat en meegetrokken wordt door de stroming van de vaargeul. De mannen bedachten zich geen moment. "We zagen haar meegenomen worden door de stroming en hebben direct gehandeld", zegt Martin tegen Hart van Nederland.

Rob pakte zijn flippers en dook achter het meisje aan, terwijl Martin langs de kant mee rent. Uiteindelijk lukt het Rob en Martin om het meisje weer aan de kant te krijgen. Eenmaal op de kant bedankt ze de mannen meerdere keren en daarna gaat ze snel weer naar haar vrienden.

De mannen willen eigenlijk niets liever dan het meisje vinden. "Voor een stukje nazorg. En als ouders wil je dit toch weten, lijkt mij", legt Martin uit.

Geen zwemwater

Het verhaal liep dus goed af, maar het is nog niet klaar. Want hoe gaat Dordrecht voorkomen dat het de volgende keer misgaat? De gemeente Dordrecht laat aan Hart van Nederland in een schriftelijke reactie weten dat het water geen zwemwater is.

"We weten dat er op verschillende plaatsen in het Wantij, maar ook vanaf strandjes in de omliggende rivieren wel wordt gezwommen. Dat is niet zonder risico en daar moeten zwemmers zich zeer van bewust zijn. We gaan geen waarschuwingsborden plaatsen, maar kijken wel hoe we dit op andere manieren extra onder de aandacht kunnen brengen."