Drenkeling (14) uit noodopvang bij Smalle Ee overleden

De drenkeling die zaterdagavond in kritieke toestand uit het water werd gered in het Friese Smalle Ee is overleden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Somalië, laat een woordvoerder van het COA weten. De jongen verbleef in de noodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten.

Voor de nabestaanden en medebewoners op de locatie is nazorg geregeld, zo laat de woordvoerder weten, die spreekt van een "zeer trieste gebeurtenis".

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De jongen was aan het zwemmen bij het zwemstrandje van Smalle Ee toen hij onder water verdween. Er werd een grote zoekactie gestart. Na ruim een uur zoeken werd hij rond 20.00 uur gevonden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.