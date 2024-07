Man (59) uit Vianen overleden bij noodlottige parachutesprong Texel

De parachutist die zaterdag om het leven is gekomen na een sprong boven Texel is een 59-jarige man uit Vianen. Dat laat de politie zondag weten. De parachute van de man raakte volgens getuigen in de knoop, waarna hij van grote hoogte op de grond terechtkwam.

De politie en de dienst Luchtvaarttoezicht van de landelijke eenheid onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Volgens een politiewoordvoerder is het meest aannemelijke scenario een noodlottig ongeval, maar omdat het onderzoek nog loopt kan hij daarover nog geen uitsluitsel geven.

Familie getuige

Familieleden van het slachtoffer waren zaterdagmiddag getuige van de noodlottige sprong. Voor hen werd slachtofferhulp ingeschakeld.

