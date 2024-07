Familie ziet hoe parachutist overlijdt na sprong boven Texel

Een parachutist is zaterdagmiddag om het leven gekomen na een sprong boven Texel. Volgens een woordvoerder van de politie hebben getuigen gezien dat zijn parachute in de knoop raakte en hij van grote hoogte op de grond terechtkwam. Zijn familie was getuige van de val van de man.

Reddingswerkers hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hun pogingen mochten niet baten.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur. De man kwam terecht bij de Postweg. Daar liggen het vliegveld en het naastgelegen Paracentrum Texel vlakbij. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. Er is een onderzoek ingesteld.

In mei waren bezoekers van het vliegveld ook al getuige van een ongeluk. Toen viel een Deense militair van grote hoogte naar beneden en kwam te overlijden.