Groot ongeluk met drie vrachtwagens in Botlektunnel, A15 deels dicht

De Botlektunnel in de A15 bij Rotterdam is in de richting van de Europoort dicht door een ongeval met drie vrachtwagens, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Naar verwachting wordt de tunnel rond 15.00 uur weer vrijgegeven.

Een vrachtwagenchauffeur raakte bekneld door het ongeval, maar kon zelfstandig uit de vrachtwagen klimmen, laat een politiewoordvoerder weten. Wat voor letsel de chauffeur heeft, is nog niet bekend, maar het "lijkt mee te vallen", aldus de woordvoerder.

ANP