Dronken automobilist rijdt motorrijder aan en slaat daarna op de vlucht

Een motorrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een dronken automobilist op de Grasdreef in Eindhoven. De automobilist reed vermoedelijk veel te hard en negeerde mogelijk het rode stoplicht. De politie onderzoekt of dit daadwerkelijk het geval is, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

De motorrijder werd tientallen meters meegesleurd. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Te veel gedronken

De 37-jarige bestuurder van de auto sloeg na het ongeluk op de vlucht, maar werd door agenten aangehouden in een woonwijk. Uit een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had.

Onduidelijke verkeerssituatie

De weg door de woonwijk Meerhoven werd lange tijd afgesloten voor onderzoek, wat leidde tot een onduidelijke verkeerssituatie. Automobilisten hadden moeite om de juiste weg te vinden.