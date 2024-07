Man (19) opgepakt voor gooien zwaar vuurwerk in McDonald's Geleen

In Geleen heeft iemand vrijdagavond bij een McDonald's aan de Rijksweg Zuid een stuk zwaar vuurwerk naar binnen gegooid, dat even later ontplofte. Niemand is daarbij gewond geraakt. De politie heeft een 19-jarige jongen uit het Limburgse Stein aangehouden als verdachte. Hij zit nog vast.

Over zijn motief kan de politie nog niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De politie vraagt getuigen om camerabeelden en roept mensen op die door de knal mogelijk gehoorschade hebben opgelopen.

McDonalds gewoon open

De schade lijkt beperkt. Volgens een woordvoerster van de restaurantketen moet die nog precies in kaart worden gebracht, maar het restaurant is zaterdag wel gewoon opengegaan. Na de ontploffing vrijdagavond is het zitgedeelte van de McDonald's gesloten. De naastgelegen McDrive bleef wel open.

Slachtofferhulp aangeboden

De woordvoerster zegt dat het bedrijf slachtofferhulp heeft aangeboden aan zowel personeel als gasten, maar dat daar nog geen gebruik van is gemaakt. Ze zegt blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP